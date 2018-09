Bericht der Wandergruppe Villigen vom Donnerstag 30. August 2018 zur Wanderung Bremgarten-Flachsee-Oberlunkhofen

Die heutige Wanderung begann in Bremgarten. Es waren 23 Teilnehmer welche Wanderleiter Pino Bianco begrüssen konnte. Das Wetter war angenehm, es waren alle froh, dass es nicht mehr so heiss war wie in den vorangegangenen Wochen. Von der Station Obertor, vorbei an mittelalterlichen Häuserzeilen gings hinunter ans Reussufer, über die Holzbrücke und dann weiter auf der linken Seite der Reuss flussaufwärts. Nach kurzer Zeit erreichten wir das Kraftwerk Emaus. Durch die Stauung der Reuss hier, ist ein rund fünf Kilometer langer See - der Flachsee - entstanden. Auf den Kiesbänken und den bewaldeten Inseln haben sich im Lauf der Jahre bis zu 240 Vogelarten angesiedelt. Dem entsprechend beliebt ist der Flachsee natürlich auch bei Ornithologen. Bald erreichten wir Hermetschwil wo oberhalb des Weges die mächtige Benediktiner-Klosteranlage St Martin von Hermetschwil-Staffeln thront. Die ersten Nonnen zogen im 12.Jahrhundert ins Kloster. Auch heute noch leben einige Nonnen hier.

Weiter wanderten wir auf dem Damm dem Fluss entlang und konnten sogar einige Störche beobachten, welche ihr Mittagessen in den sumpfigen Wiesen suchten. Auch wir kamen bald in den Genuss des Mittagessens und zwar im Restaurant Reussbrücke, wo wir sehr gut und speditiv verpflegt wurden. Nach dem obligaten Kaffee und dem Fototermin welcher wie gewohnt in professioneller Weise von Ruedi Thut wahrgenommen wurde, nahmen wir den Rückweg unter die müden Füsse und wanderten noch eine gute halbe Stunde bis Oberlunkhofen wo wir den Bus bestiegen und via Bremgarten, Dietikon, Brugg nach dem heimatlichen Villigen zurückreisten. Es war eine sehr schöne und interessante Wanderung

Pino Bianco sei herzlich gedankt für die gut organisierte und geleitete Tour.

1.9.2018 Ernst Walz