Einradhockeyspieler vom Sportclub Dreitannen setzen Serie auch in der neuen Saison fort

Nach einer perfekten Einradhockey-Saison 2018/19 gelingt den Oltner Devils auch der Start in die neue Saison, welche von November bis April dauert, ausgezeichnet. Bereits in den ersten Spielen überzeugte das Team mit viel Zug aufs gegnerische Tor und mit einer sattelfesten Abwehr. Nach der überzeugenden Vorrunde ohne Gegentreffer und anschliessend gewonnenem Halbfinal, warteten im Endspiel einmal mehr die Blackhawks aus Emmenbrücke. Den Oltnern fehlte im Vergleich zur Vorrunde etwas die Spritzigkeit. Vielleicht war das auch der Grund, dass die Devils eher zögerlich spielten. Auf der anderen Seite waren es aber auch die starken Gegner, die mit ihrem bestem Spiel bis zum Schluss warteten und damit den Aufbau des Oltner Spiels erschwerten. In einem knappen und spannenden Spiel (3:1) behielt die Oltner Einradhockeymannschaft aber dennoch die Oberhand. Weiter geht es am 24. November in Emmenbrücke.