Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen Veränderungen zurück. Der Einsatz für eine weiterhin hohe Lebensqualität in Niederrohrdorf lohnt sich.

Bedauerliche Postschliessung mit Chancen für das lokale Gewerbe

In diesem Herbst wurde angekündigt, dass unsere Postfiliale per kommenden Februar geschlossen wird. Die Drogerie Meier wird künftig die Postdienstleistungen anbieten und dürfte von erheblich mehr Ladenbesucher profitieren – eine Stärkung des lokalen Gewerbes. Wir freuen uns sehr für die junge Unternehmerfamilie Meier und ihre Drogerie!

Gemeinderat mit grosser Kompetenz und Akzeptanz

Der Gemeinderat startete neu zusammengesetzt in die aktuelle Amtsperiode. Die so notwendigen Sparmassnahmen der Gemeinde beginnen zu greifen. Unser Gemeindeammann Gregor Naef und Vizeammann Reto Grunder (beide FDP) konnten wiederum auch in diesem Jahr ihre Kompetenz und Akzeptanz in unserem Dorf in vielen Projekten und Geschäften beweisen.

Wichtige, wertvolle Kommissionsarbeit

Die Finanzkommission unter ihrem Präsidenten Patrick Müller (FDP) zeichnete sich mit grossem Fachwissen aus. Carlo Biffi, Präsident der Steuerkommission (FDP), trug mit seinem Fachwissen ebenfalls zum Erfolg unseres Steueramtes bei. Die Planungskommission konnte von der langjährigen Erfahrung von Christoph Meiler (FDP) auch dieses Jahr stark profitieren. Christian Giger (FDP) wurde neu in das Wahlbüro gewählt und konnte gleich seine ersten Einsätze bei der Einwohnergemeindeversammlung und den Abstimmungen im November leisten.

Aktuell werden für die Ersatzwahl in der Schulpflege zwei Mitglieder/innen gesucht. Interessent/innen melden Sie bitte bei uns.

Erneuerungsprozess bei der FDP Niederrohrdorf

Aber nicht nur in der Gemeinde hat sich viel getan, auch die FDP-Ortspartei erfuhr einige Veränderungen. So übernahmen wir, erstmals als Co-Präsidium, nach 17 Jahren das Präsidium von Werner Rufli. Neben ihm verliessen mit Werner Keller und Hansruedi Vogler nach 14 Jahren beziehungsweise 8 Jahren zwei weitere Mitglieder mit grossen Verdiensten den Vorstand.

Dies ist der richtige Zeitpunkt, um gewisse Gewohnheiten, Abläufe und Aktivitäten zu hinterfragen und die Gunst der Stunde für Veränderungen zu nutzen. Die FDP Niederrohrdorf befindet sich also gerade in einem Erneuerungsprozess. Wir blicken voller Freude und Zuversicht in die Zukunft!

FDP Niederrohrdorf wächst und wächst

Erste Veränderungen sind bereits spürbar. Die Partei erhält mit Neumitgliedern weiterhin Zuwachs und auch der Vorstand konnte bereits wieder erweitert werden. Wir beobachten das Geschehen in der Gemeinde aufmerksam und werden auch im 2019 mit neuen und frischen Ideen die Entwicklung der Gemeinde Niederrohrdorf prägen.

Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, Verwaltung, Gemeinderat und Kommissionen

Die breite Unterstützung, die wir als liberal-bürgerliche Partei in Niederrohrdorf von Seiten der Bevölkerung, Verwaltung, Gemeinderat und Kommissionen erhalten, treibt uns an, uns für das Wohl unserer Gemeinde einzusetzen. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit!

Die FDP Niederrohrdorf wünscht Ihnen frohe, genüssliche Festtage und einen guten Rutsch in ein gesundes, freudiges und erfolgreiches 2019! Wir freuen uns, mit Ihnen am 1. Januar um 17.00 Uhr am Neujahrs-Apéro im Gemeindesaal auf ein tolles neues Jahr anzustossen.

Marc Jenzer & Raphael Ledergerber

Co-Präsidenten FDP Niederrohrdorf