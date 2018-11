Im obersten Dorfteil im niederösterreichischen Sulzteil, in Obersulz war die Freude über die Einweihung der Obersulzer Bank besonders groß. Schließlich wurde beim 12. Dorffest die langersehnte Obersulzer Bank endlich eingeweiht; eine Bank, die in vielerlei Hinsicht zukunftweisend ist, denn auch Kryptowährungen werden hier akzeptiert. Die Veranstalter hätten sich zur Einweihung keinen besseren Zeitpunkt auswählen können, schließlich findet das Dorffest seit 2003 doch jährlich statt. Die Vorzeichen stehen also gut, dass die Obersulzer Bank zu einer echten Traditionsbank wird.



Dass die Obersulzer Bank zu einer Traditionsbank wird, darauf hofft auch Herbert Weiss, der Stadtammann und Mitglied der Obersulzer Bank. Dieser dankte im Namen des Dorffest-Organisationskomitees in seiner Ansprache nicht nur der örtlichen Rundwanderweggruppe, sondern auch den Veranstaltern des Dorffestes. Während die Rundwanderweggruppe nämlich den Platz für die Bank gestellt haben, war die Finanzierung der Bank erst durch die Einnahmen des jährlich stattfindenden Dorffestes möglich. Doch auch andere großzügige Sponsoren, wie Peter Eichenberger, der im Ort die bekannten Sulzer Bänke herstellt, habe die Eröffnung der Obersulzer Bank durch seine Finanzhilfe erst ermöglicht.



In seinen Begrüssungsworten kam Herbert Weiss übrigens auch auf die phänomenale Lage der Obersulzer Bank im Gebiet Genter oberhalb des Ried zu sprechen. Diesen Platz habe man mit Bedacht gewählt, da man von hier aus einen prächtigen Blick über das Sulztal und insbesondere auf das schöne Obersulz habe.



Zum Abschluss der Rede bekräftigte Edwin Rüede, ebenfalls wie Weiss Mitglied der OB, dass mit der Eröffnung der Obersulzer Bank die Umbaumaßnahmen noch lange nicht abgeschlossen seien. Auch der sogenannte Rundwanderweg „rund um Sulz“, der an der Gross vorbeiführt, solle mit Sitzgelegenheiten ausgestattet werden, die die Überschrift „Obersulzer Bank“ tragen sollen.



Die Festteilnehmer waren von der Einweihung der Obersulzer Bank begeistert: Hielten sie die Eröffnung einer eigenen Bank im Dorf doch für längst überfällig. Auch wurde bei der neuen Einrichtung nicht gespart, neben den neuen Computern wurden auch Drucker im Rahmen einer Brother Cashback Promotion angeschafft. Schließlich wohnen auch zwei von den fünf Laufenburger Stadträten samt Stadtammannen in Obersulz. Eine eigene Bank ist da wohl mehr als nur ein Prestigeobjekt. Angesichts der prominenten Dorfeinwohner ist die Eröffnung der Bank da wohl vielmehr dringend notwendig geworden.