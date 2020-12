Engel-Invasion in der Kirche Aristau

In der Pfarrkirche Aristau hängt der Himmel nicht voller Geigen. Obwohl dies auch schön wäre, zumal der Gesang an Gottesdiensten in der Kirche im Moment nicht erlaubt ist.

Nein - in der Kirche in Aristau schweben ganz viele grosse und kleine Engel. Sie sollen uns alle schützend durch diese besondere Zeit begleiten und Hoffnung und Zuversicht verbreiten.

Eine wunderbar kreative Aktion von Schülerinnen und Schülern aus Aristau, welche vom Pfarreiseelsorger Stefan Heinzmann sowie von Ursula Schärer und Jrène Küng unterstützt wurde.