Mit grosser Freude hat der Schützenverein am Oberaargauer Landesschiessen teilgenommen. Die Pistolenschützen auf der Anlage in Herzogenbuchsee und die Gewehrschützen auf derjenigen von Oberönz. Gut trainiert und mit vollem Elan gingen über 30 Schützen ans Werk. Der Erfolg kann sich mehr als nur sehen lassen!! In der Sektion 300m mit 96,972 Punkten im 1. Rang! - In der Sektion 50m mit 95,436 Punkten im 1. Rang und 25m mit 148,652 im 2. Rang. Viel Fleiss und Präzision führten zu diesem super Ergebnis - Herzliche Gratulation. Zudem im 2. Rang die Gruppe Tiefmatt-Standart. Davon auch viele tolle Einzelresultate: 300m "Oberaargau" 1. Rang Andreas Kissling; "Festsieger Sport" 1. Rang Peter Haltiner; "Ehrengaben" 2. Rang Kurt Bolfing; "Kranz" 2. Rang Peter Haltiner; 50/25m "Kunst" 1. Rang Andreas Kissling; "Altache" 2. Rang Herbert Lehmann; "Ehrengaben" 2. Rang Andreas Kissling. - In der Festsieger-Konkurrenz 50m erreichte Andreas Kissling den ausgezeichneten 2. Rang. - Text: Fritz Lüdi