Erfolgreiche Aarauerinnen an den Karate Schweizermeisterschaften SKISF in Höri

Für die Damen des Shin Gi Tai Karate-do Aarau war es ein erfolgreiches Wochenende! Sie holten sich alle drei in der Disziplin Kata eine Medaille:



Irene Cekic verteidigte in der Elite Kategorie ihren Titel zum wiederholten Mal und ist einmal mehr amtierende Schweizermeisterin



Kae Racca holte sich in der Kategorie Master (über 40 Jahre) die Bronzemedaille



Daniela Tarantino zeigte, dass auch der Nachwuchs des Clubs etwas drauf hat und wurde bei den Gelb- und Orangegurten bis 14 Jahre ausgezeichnete Dritte



Alles in allem ein ausgezeichnetes Wochenende an den Schweizermeisterschaften SKISF in Höri.