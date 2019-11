Erfolgreiche Heimrunde für Volley Wyna

An seiner zweiten Heimrunde vom Samstag, 9. November sammelte der SV Volley Wyna fleissig Saisonpunkte und durfte gleich drei Siege auf seinem Konto verbuchen.

Bereits ab 10.30 Uhr versammelten sich die ersten Zuschauer in der Pfrundmatte Reinach, um den Nachwuchs zu unterstützen. Mit Erfolg - die Juniorinnen U23 konnten sich mit 3:1 gegen ihre Gegnerinnen aus Neuenhof durchsetzen. Ein wenig harziger war es zwar beim Damen 3, doch nach einem 0:2-Rückstand konnte sich das Team dennoch mit 3:2 gegen Oftringen durchsetzen.

Machtdemonstration des Damen 1

Keinen Zweifel an ihrer Stärke liess das Damen 1-Team. Mit einem klaren 3:0 fegte die Mannschaft ihre Gäste aus Otringen mit 3:0 vom Platz und belegt nun den sechsten Tabellenrang im Mittelfeld der 2. Liga. Weniger erfolgreich war leider das Damen 2, das sich mit 1:3 gegen Los Unidos geschlagen geben musste. Auch das Mixed 1 trat an diesem Samstag einem starken Team aus Birmenstorf entgegen und verlor mit 0:3. Weniger Glück hatte auch das Herren 1, das auswärts mit 1:3 gegen Volley Schönenwerd verlor und aktuell den siebten Tabellenplatz in der 1. Liga besetzt.

Nächste Heimrunde am 17. November

Die nächste Heimrunde wartet bereits am Sonntag, 17. November mit fünf Spielen des Herren 1, der beiden Nachwuchsteams U17 und U23 sowie dem zweiten und dritten Damenteams. Vorbeischauen lohnt sich.

www.volleywyna.ch