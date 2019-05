Am Sonntag, 26. Mai ist die Jugendriege Horriwil mit 21 Jugendlichen im Alter zwischen 7 bis 15 Jahren nach Berikon/AG, an den regionalen Polysport NWS-Jugitag gereist Bei nebliger Witterung und kühlen Temperaturen, wurden die Einzel-Wettkämpfe in verschiedenen Leichtathletik- und polsportiven Disziplinen in Angriff genommen. Schon bald zeigte sich die Sonne am Himmel. Die Sportler/innen aus Horriwil erbrachten allesamt sehr gute Leistungen auf den perfekten Sportanlagen in Berikon.

Nach einem feinen Mittagessen wurden die Gruppen-Wettkämpfe gestartet. In zwei Knaben und einer Mädchen Mannschaft wurde bei Spielen wie Ballatlon (Rennen und Werfen) , einer Polystafette mit 6 Disziplinen und dem Hindernislauf das letzte rausgeholt.

Im Anschluss wurden noch die schnellsten Läufer und Läuferinnen aus jeder Kategorie zum «schnellsten Jugeler» aufgerufen. Drei Kids aus Horriwil qualifizierten sich souverän dafür !

Zum sportlichen Abschluss standen dann noch die traditionellen Kantonal-Stafetten auf dem Programm. Die letzten Reserven wurden dazu nochmals von allen mobilisiert und es wurden sehr gute Zeiten gelaufen.

Der krönende Abschluss des Tages war die Siegerehrung. Bei dieser durften sich etliche Horriwiler Jugeler/innen in verschiedenen Kategorie feiern lassen:

1.Rang : Sara Ziegler (M05), Lorin Aeschlimann (K07), Bastian Gasche (K08), Mara Aeschlimann (M11)

2.Rang : Jana Seiler (M06)

3.Rang : Elin Abderhalden (M05), Eliah Jordan (K06)

Zusätzlich durften Ryan Gutman, Mael Aeschlimann, Ian Gutman und Nina Nussbaum ein Auszeichnung entgegen nehmen.

Beim schnellsten Jugeler/in konnten sich die 3 Qualifizierten; Sara Ziegler, Jana Seiler und Eliah Jordan jeweils auf dem sensationellen 3. Rang klassieren.

Bei den Mannschafts-Wettkämpfen und der Kantonal-Stafette landeten die Teams jeweils knapp neben dem Podest auf den Rängen 4. und 5.

Nach einem langen und anstrengenden Tag wurden die Sportler/innen von einer Delegation des Turnvereins und der Turnerinnengruppe Horriwil zu Hause empfangen

Die Turnerinnengruppe und der Turnverein Horriwil gratulieren allen Sportlern/innen zu Ihren Leistungen und bedankt sich bei den Begleitern und Helfern.

von Peter Loser