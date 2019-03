Am 12. und 13. März 2016 fand in Sursee das 1. SKL Turnier 2019 statt. Die Swiss Karate League besteht aus drei Qualifikationsturnieren, die bei erfolgreicher Qualifikation die Teilnahme an der Schweizermeisterschaft ermöglichen. An diesem Wettkampf war auch der Karateclub Laufenburg erfolgreich vertreten.

Eric Timmer konnte in Kumite U18 -55kg den dritten Rang erkämpfen.

Abilash Sathiyamoorthy hatte an der Kata U21 und Elitekategorie teilgenommen.

Neben Eric Timmer und Abilash Sathiyamoorthy gab es ein Debüt, denn Kira Brütsch als neues Mitglied im Nationalkader SSKF konnte ihre ersten Erfahrungen an der Swiss Karate League sammeln und sogar den 5. Platz in Kumite U14 -38kg erreichen. Kira macht seit sechs Jahren Karate und macht es immer noch mit Freude am Kampfsport. Sie möchte sich weiter verbessern und in Zukunft andere Karatekas helfen, das Karate beizubringen. Privat besucht sie die 6. Klasse der Primarschule. Ihre Zukunft lässt sie offen.

Der Karateclub Laufenburg gratuliert Eric Timmer, Abilash Sathiyamoorthy und Kira Brütsch ganz herzlich zu diesem grossen Erfolg und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.