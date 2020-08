Erfolgreiche Sportwoche der TC Bremgarten Junioren

32 motivierte Juniorinnen und Junioren trafen sich in der letzten Sommerferienwoche auf der TCB Anlage um verschiedenste Sportarten auszuprobieren und auch intensiv Tennis zu spielen.

In diesem Jahr konnten wir Evelyn Schaniel als polysportive Leiterin für unser Camp gewinnen. Dank ihrem grossen Repertoire an Ideen in verschiedensten Sportarten genossen die Kids spannende Lektionen in und um die Turnhalle. Unter anderem standen Baseball, Unihockey, Parcour, Stafetten und Gleichgewichtslektionen auf dem Programm. An einem Halbtag suchten die Kinder, ausgerüstet mit Karte und Kompass auf dem Schulhausareal sowie in der Altstadt die versteckten OL-Posten.

Nebst dem polysportiven Teil verbrachten die Junioren aber auch täglich mehrere Stunden auf dem Tennisplatz. Die Leiter der S.T.E.P. Tennisschule stellten dafür ein abwechslungsreiches Wochenprogramm zusammen. An jedem Tag stand ein bestimmtes Thema des Tennissports im Fokus und wurde mit verschiedensten Spiel- und Übungsformen erarbeitet.

Der letzte Wochentag stand dann im Zeichen von kleineren Wettkämpfen. Auf dem Tennisplatz gab es in Doppelpaarungen für die Matchsieger ein Bändeli ans Racket und im polysportiven Teil konnten in verschiedensten Stafetten Punkte gewonnen werden. Für die jeweiligen Kategoriensieger gab es zum Abschluss eine essbare Medaille.

Es war wiederum eine sportintensive, lässige Woche mit einer motivierten Schar der Juniorenabteilung des Tennisclub Bremgarten. Auch in der 5. Ausgabe war die Camp-Stimmung trotz anfänglichem Regenwetter wunderbar.

Weitere Fotos sind unter www.tcbremgartenag.ch zu finden.

Karin Fischer, Juniorenverantwortliche