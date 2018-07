4Cross Weltmeisterschaft in Val di Sole (Italien)

Bereits am Dienstag reisen die drei Leibstadter Fabian Gärtner, Ingo Schegk und Simon Waldburger nach Italien, wo am Freitag die WM stattfindet. Insbesondere für Simon Waldburger ist aufgrund seiner Erfahrungen auch ein Spitzenresultat möglich, was er mit den Plätzen 3 und 5 in früheren Jahren bereits bewiesen hat. «Das Rennen in Ohlsbach zeigte mir, dass ich gut in Form bin. Das Rennfeeling sowie die Rennläufe auf dem rutschigen Track waren eine gute Vorbereitung für den Saisonhöhepunkt», meinte Waldburger.

Auch auf das Abschneiden des 25-jährigen Ingo Schegk bei seiner ersten WM-Teilnahme, wo er für Deutschland an den Start geht, und des erst 18-jährigen Fabian Gärtner darf man gespannt sein.