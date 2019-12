Erfolgreicher Abschluss des Jahres 2019

Die SVP Oberengstringen konnte auf ihrer letzten Parteiversammlung auf ein erfolgreiches 2019 zurückblicken:

Beispielsweise fanden gleich zwei Wahlgänge mit oberengstringer Beteiligung statt: Im Frühjahr würde unser Gemeindepräsident und Kantonsrat André Bender souverän wiedergewählt.

Bei den Nationalratswahlen im Herbst haben wir es dann geschafft, das Ergebnis vom Herbst um 6 Prozentpunkte nach oben zu korrigieren. Ausserdem fungierte mit Gemeinderat und Sektionspräsident Andreas Leupi das erste Mal seit Jahrzehnten ein Oberengstringer auf der Hauptliste der SVP Kanton Zürich.

Im Zuge dieser Nationalratswahlen besuchte auch Roger Köppel unsere Gemeinde, was erfreulicherweise über 30 nicht-Parteimitglieder ins reformierte Kirchgemeindehaus lockte.

Aber es wurde an der Versammlung nicht nur zurückgeschaut: So fassten wir einstimmig die NEIN-Parole zur kommunalen Einzelinitative, über welche die Bevölkerung am 9. Februar 2020 abstimmen wird.

Nun ist der Vorstand bereits aktiv an der Planung für das Vereinsjahr 2020. Sobald diese Termine definitiv sind, werden wir sie selbstverständlich auf unserer Website kommunizieren.