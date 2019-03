Erfolgreicher RWW Kids Day auf der Bernau

Am Samstag 23. März war man bereit, um von vielen Kindern und Eltern auf der Bernau besucht zu werden. Es war nämlich der Rotweiss Wettingen Kids Day.

Mehrere hundert Flyer wurden im Vorfeld an die anliegenden Schulen und Kindergärten verteilt und man erhoffte sich ein zahlreiches Erscheinen. Wie gesagt, die Bernau war bereit, diverse Helferinnen und Helfer ebenfalls und die Sonne schien wunderbar . Am Vormittag erwartete man die ganz Kleinen, für die Bereiche U6/U8. Die Organisatoren waren hellauf begeistert, denn es kamen ca. 45 Kinder und deren Eltern. Darunter sehr viele, die bereits nächste Woche ins Training einsteigen möchten oder sich schon intensiv mit der zu beschaffenden Ausrüstung auseinandersetzten. Welch ein Erfolg! Aber auch am Nachmittag kamen ca. 20 Kinder um die Stöcke zu schwingen. Einige davon waren schon sehr talentiert und man hofft, dass diese auch zukünftig den Weg zum Hockeyplatz finden werden.