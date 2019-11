Erfolgreicher Wettkampf für die Aarefisch-Springer

Die jüngsten Springer waren als Erste am Start. Alice Ursino gewann in ihrer Kategorie die Silbermedaille, im selben Wettkampf belegte Elin Schärer den sehr guten 5. Platz. Der jüngste im Team, der erst siebenjährige Joël Stirnimann wurde Dritter in seinem Wettkampf, dicht gefolgt vom Vereinskollegen Adrien de Gruttola, der auf den 4. Platz sprang.