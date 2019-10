Erfolgreiches Eröffnungsspiel NLB

von Dünya Kiliç

NLB Eröffnungsspiel vs. Volley Schönenwerd

Endlich war es soweit und das NLB Damen Team konnte ihr Können auf heimischem Boden unter Beweis stellen. Nachdem sie letztes Wochenende knapp an Punkten vorbeischliffen, war der Ehrgeiz umso grösser diese gegen Volley Schönenwerd im Derby zu holen. Dem Spiel ging ein Sponsoren Apéro voran, in welchem der NLB Coach Harald Gloor sowie der Präsident Giusi Longa allen Anwesenden einen Einblick in das Geschehen verschafften. Interessant waren auch die Ausführungen des Gründungszeugen Max Wehrli, der als erster Kassier des Vereins einiges über die Anfänge und die damalige Entwicklung des BTV Aarau Volleyball zu berichten wusste.

Das Spiel begann und verfall im ersten Satz einem ständigen Schlagabtausch, welcher lange Spielzüge in sich hatte. Man konnte bereits sehr früh mit einer sauberen Blockarbeit wie auch einer gut gestellten Defense punkten. Dies verschaffte Aarau viele gute Ausgangslagen, um Punkte zu holen. Der erste Satz endete so 25:20 für unsere Damen.

Der Start in den zweiten Satz hingegen zeigte sich vorerst schwierig. Kurzum lag Aarau 0:4 hinten. Nichts geht jedoch über eine kleine Aufholjagd, es galt; Kopf hoch und Ball für Ball zurückholen. Das Team aus Aarau fand wieder zurück zu alten Mustern und konnte auch Satz Zwei für sich entscheiden.

Durch die lautstarke Unterstützung der Zuschauer, Sponsoren und einem starken Zusammenhalt innerhalb des Teams, war es nun wichtig einen sauberen Start in den dritten Satz hinzukriegen. Mit einer starken Serviceserie ging der BTV in Führung und konnte über den ganzen Satz hinweg das Niveau halten. Obwohl zum Schluss noch ein wenig Zittern angesagt war, konnte man das erste Heimspiel mit 3 Punkten auf dem eigenen Konto verbuchen.

Bereits Sonntag 20. Oktober, 14:30 geht es auswärts weiter gegen NUC. Wir bedanken uns bei allen SupporterInnen und Sponsoren. Auf geht’s Eagles.

BTV Aarau vs. Volley Schönenwerd 3:0 (25:20,25:21,25:20)