Statt das schöne Wetter im Tessin zu suchen, haben sich 10 Turner entschieden die erste Ferienwoche in einer neu eingerichteten Turnhalle in Dornbirn Österreich zu verbringen. Insgesamt über 30 Stunden trainierten die fleissigen Turner unter der strengen aber fairen Aufsicht der Trainer des Aargauer Turnzentrums. Professionelle Trainer und eine fix eingerichtete Kunstturnhalle, inklusive Schnitzelgrube, lieferten die optimale Voraussetzung für ein erfolgreiches Lager. Die Turner haben die Chancen genutzt und Diverse neue Elemente erlernt und ausprobiert. Während sich die jüngeren Turner das erste Mal an einen Doppelsalto wagten, so übten die älteren Turner bereits Elemente wie Doppelsalto gestreckt oder Doppeltwist in die Schnitzelgrube.

Dieses Jahr kam aber auch das Lagerleben nicht zu kurz. Nebst einem tollen Ausflug in die Badi und einem gesellschaftlichen DVD Abend, wurde auch viel gemalt und gebastelt. So durften die Turner ein eigenes Lager-Shirt wie auch einen Turnsack bemalen. Obwohl die jungen Turner nach sechs Stunden Training am Abend sicherlich müde waren, so wollten sie ein kleines Fussballspiel nach dem Nachtessen trotzdem nicht missen. Ein grosses Dankeschön an die Organisatoren und Leiter, welche dieses Lager ermöglicht haben.

René Locher