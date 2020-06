Erlebe Musik an der Musikschule Region Laufenburg

An der Musikschule Region Laufenburg läuft zurzeit einiges für alle interessierten und noch unentschlossenen, neuen und alteingesessenen Musikantinnen und Musikanten. Die Lehrpersonen wurden beispielsweise interviewt und durften ihr persönliches Instrument und natürlich sich selber vorstellen, um euch allen bald auf der Musikschulwebsite das Interesse an einem Instrument zu entlocken. Ebenfalls haben einige sogar noch ein Video aufgenommen, um auch in bewegten Bildern und auf eine andere Art zu zeigen, dass es sich lohnt ein Instrument zu erlernen. Sozusagen eine kleine Online-Instrumentenvorstellung, da diese in diesem Jahr abgesagt werden musste. Diese Videos und Interviews werden in den nächsten Tagen veröffentlicht und können auf der Website www.msrl.ch oder auch via Facebook geteilt und bestaunt werden.

Für die Schülerinnen und Schüler aus der Umgebung der Musikschule Region Laufenburg wird es in nächster Zeit auch ab und zu einmal ein kleines musikalisches Pausenhighlight zu hören geben. Einige Instrumentalschüler-,Innen, sowie auch Instrumentallehrer-,Innen werden ihr musikalisches Können und ihr Gelerntes präsentieren und so hoffentlich vielen eine Freude bereiten oder sogar den ein oder anderen doch noch für ein Instrument begeistern können.

Durch die aussergewöhnliche Situation nimmt die Musikschule Region Laufenburg gerne weitere Anmeldungen bis zum 20. Juni 2020 für das neue Schuljahr entgegen.

Besuchen Sie mit Ihrem Kind eine Unterrichtslektion, um das Lieblingsinstrument hautnah zu sehen, die Klänge mitzuerleben und den Lehrer bereits kennenzulernen oder vereinbaren Sie sogar eine Schnupperlektion, falls es noch Unsicherheiten gibt. Dies ist nach Absprache mit dem Instrumentallehrer möglich.

Falls noch Fragen ungeklärt sind oder weitere Informationen gewünscht werden, stehen Ihnen die Musikschulsekretärin und der Musikschulleiter gerne zur Verfügung oder Sie besuchen unsere Website www.msrl.ch

Die Musikschule freut sich auf viele musikbegeisterte Kinder und Erwachsene.