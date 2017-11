Der Elternverein Kaisten ermöglichte an einem Mittwochnachmittag einigen begeisterten Jungs und Mädchen einen Besuch bei der Firma ERNE AG Holzbau in Laufenburg, um etwas Schreiner-Luft schnuppern zu können.

Nach der Begrüssung und einer kurzen Einführung besichtigten sie als erstes die grosse Schreinerei. Die Kinder bekamen einen Eindruck, wie gearbeitet wurde und was für grosse und verschiedene Maschinen es in diesem Beruf gibt. Im Bankraum wurde für diesen Nachmittag eigens ein Bereich eingerichtet, wo die Kinder in Begleitung von zwei ERNE-Mitarbeitern werken durften.



Die interessierten Jungs und Mädchen konnten einen mehrteiligen Tannenbaum herstellen, welcher anschliessend und selbstverständlich mit viel Stolz mit nach Hause genommen werden konnte.

Die zugeschnittenen Hölzer mussten alle selber unter Anleitung an der Maschine fasen, schleifen, Löcher anzeichnen und bohren. Es gab viel zu tun! Nach etwa der Hälfte vom Workshop wurde eine verdiente Pause gemacht, welche gerne angenommen wurde. War es doch anstrengend und ungewohnt, die ganze Zeit zu stehen und zu arbeiten. Gestärkt mit Kuchen und Mineralwasser ging es weiter.

Jede Leiste wurde geölt und getrocknet. Zum Schluss wurden sie durch die kleine Metallstange gestossen und so zu einem Tannenbaum geformt. Als Spitze konnten sich alle einen farbigen Weihnachtsstern oder eine farbige Kugel aussuchen und aufsetzen.

Da die Gruppe so schnell und noch etwas Zeit übrig war, durfte sie noch die Fensterproduktion mit dem grossen Roboter besichtigen.

Fast am Schluss packte es alle nochmals! Der Hammer wurde nochmals geschwungen und viele kleine Nägel eingeschlagen. Alle wollten noch zusätzlich ein kleines Sternnagelbild herstellen und mit nach Hause nehmen.

Zum Abschied und zur grossen Freude, durften die Kinder noch kleine Holzresten mitnehmen, damit sie zu Hause noch weiter werken konnten.

Mit kleiner Verspätung, aber mit vielen Eindrücken und gut beladen, wurden die Mädchen und Jungs vom Team ERNE verabschiedet. Dies war ein Workshop, der allen Beteiligten in besonders guter Erinnerung bleiben wird. Sei es bei den Kindern oder bei den Mitarbeitern der Schreinerei.

Wir danken der Firma ERNE AG Holzbau recht herzlich für diesen tollen Nachmittag!



Bericht und Foto Eleonora Holenstein, 24. November 2017