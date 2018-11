Am vergangenen Wochenende fand der EVBN Swiss Cup in Grindelwald statt. In der Meisterschaftskategorien U15 Damen sicherte sich Claire DePorter den dritten Rang mit 81.78 Punkten. Sarah Lehmann fuhr auf den zweiten Rang in der Kategorie Inter Silber Damen.

Bei den U14 Damen fuhr Annika Pfenniger mit zwei souveränen Programmen ihre neue persönliche Bestleistung mit 78.89 Punkten ein. Beatrize Barroso erhielt für ihre beiden Programme 60.45 Punkte.

Des Weiteren waren die Basler Läuferinnen in diversen Breitensportkategorien erfolgreich. Nalisara Gutter schaffte den Sprung auf das Treppchen in der Kategorie Interbronze Mädchen. Ebenfalls auf dem dritten Rang platzierte sich Cinderella Hartmann in der Kategorie Bronze Adult. Sogar den zweiten Rang holte sich Enya Dreier bei «Bronze ältere».