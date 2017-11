Entsprechend gestaltete sich die Partie von Beginn weg relativ ausgeglichen. Die Reinacherinnen vermochten sich zwar schon viele gute Torchancen zu erarbeiten, welche aber allesamt noch nicht den Weg hinter die Torlinie fanden. Im Gegenzug eröffneten die Bernerinnen in der 14. Minute das Score. Mit einem 0:1 Rückstand ging es in die erste Pause.

Ausgleichstreffer im zweiten Drittel

Im zweiten Drittel spielten die Wynentalerinnen aggressiver und setzen die Gegnerinnen bereits in derer Zone unter Druck. Schon früh gab es die erste Strafe gegen die Bernerinnen, welche Denise Hafner auf Pass von Simone Schiess erfolgreich zum Ausgleich nutzen konnten.

Kurz darauf setzte Bellinda Wüthrich zu einem Sololauf an und verwandelte souverän zum 2:1. Dieser Vorsprung währte nur knapp eine Minute, bevor Coralie Landmesser die Adlerinnen wieder in Front brachte.

Ins letzte Drittel starteten die Reinacherinnen gleich mit einem weiteren Treffer von Bellinda Wüthrich. Dieses Mal wollten die Damen ihren Vorsprung endlich ausbauen. Doch erneut gelang es den Bernerinnen mit einem etwas glücklichen Treffer via Fuss zu reüssieren.

In der 47. Minute gingen die Reinacherinnen durch einen schönen Abschluss von Juniorin Michelle Setz auf Zuspiel von Lea Hunziker ein weiteres Mal in Führung.

Hektik im letzten Drittel

Dieser Treffer sollte eigentlich die Nerven etwas beruhigen. In den Reihen der Lok-Damen brach aber die Hektik aus und nur eine Minute später vermochte man den Ball nicht aus dem eigenen Slot zu spielen. Dies nutzten die Adlerinnen zum dritten Mal zum Ausgleichstreffer.

So kam es zum dritten Mal in dieser Saison zu einer Verlängerung. Diesmal stand das Glück auf der Reinacher Seite, als nach vier Minuten Denise Hafner ein Zuspiel von Bellinda Wüthrich via Fuss ins gegnerische Tor ablenkte.

Insgesamt war die sehr faire und gut geleitete Partie ausgeglichen. Die Bernerinnen konnten immer wieder umgehend den Ausgleich erzielen. Mit diesen zwei weiteren Punkten stehen die Wynentalerinnen auf dem guten 3. Zwischenrang. Nächsten Sonntag spielen die Damen 1 auswärts gegen das zweitplatzierte UC Yverdon.