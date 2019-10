Ersatzwahl Finanzkommission Untersiggenthal: Für die SP kandidiert Beat Becker

Nach dem Wegzug aus der Gemeinde von FiKo-Mitglied Sinem Gökçen (SP) schätzt sich die SP Untersiggenthal glücklich, in Beat Becker (56) einen ausgewiesenen, kompetenten Nachfolger für diesen SP-Sitz gefunden zu haben.

Beat Becker ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Er ist Elektroingenieur FH und hat ein EMBA in Betriebswirtschaft. Er arbeitet als Gesamtprojektleiter in einem grossen internationalen Unternehmen. Die Finanzplanung anspruchsvoller Projekte ist für ihn Alltag und qualifiziert ihn besonders für diese wichtige Kommission.

Beat Becker hat sich bereits über 12 Jahre in der Steuer- und der Einbürgerungskommission für die Gemeinde engagiert.

Der Vorstand der SP Untersiggenthal bittet die Bevölkerung, am 24. November Beat Becker zu wählen und sich so auch zu einer ausgewogenen Vertretung aller Ortsparteien in der Finanzkommission zu bekennen.