Kürzlich fand im Sportzentrum Zuchwil die erste Generalversammlung des jungen Vereins TurnSport Zuchwil statt. Durch den letztjährigen Zusammenschluss von Turnverein und Damenriege Zuchwil ist ein beachtlicher Verein mit 159 Mitgliedern entstanden. Die Versammlung im Widisaal des Sportzentrums war mit 72 Anwesenden entsprechend gross. Diese schauten verwundert, aber auch etwas stolz in die ungewohnt stattliche Runde mit teils unbekannten Gesichtern.

Die Präsidentin Corinne Weber führte zügig durch die Versammlung. In ihrem Jahresbericht erwähnte sie das bewegte letzte Vereinsjahr und die ersten gemeinsamen Anlässe. Zudem stellten sich alle Riegen kurz vor. Erfreulicherweise durfte die Versammlung einige junge Mitglieder begrüssen. Leider musste der Verein aber auch Abschied nehmen. Die Anwesenden gedachten mit einer Schweigeminute der verstorbenen Ehrenmitglieder Walter Bitzi und Karl Trissler.

Das Budget und die Finanzierung neuer Projekte lösten Fragen und Diskussionen aus: Auf das kantonale Turnfest hin wird den Mitgliedern ein Trainingsanzug zu attraktiven Konditionen angeboten und im Laufe des Jahres die neue Webseite aufgeschaltet. Diskutiert wurde ebenfalls die Teilnahme am kantonalen Turnfest. Die Versammlung genehmigte jedoch alle statutarischen Geschäfte, entlastete den Vorstand und wählte diesen mit Applaus. Nicht fehlen durften die Ehrungen und Jubiläen. Corinne Weber würdigte den grossen Einsatz der ehemaligen Präsidentin Marlyse Egger und der Präsidenten Christian Gfeller und Hugo Ziegler. Rund 20 Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue zum Verein mit einer Flasche Wein beschenkt.

Die Mitglieder nahmen an dieser Versammlung ihren neuen Verein erstmals so richtig wahr und es herrschte eine gewisse Aufbruchstimmung. Es wird weiterhin die Aufgabe des Vorstands und jedes Mitglieds sein, an der Zukunft von TurnSport Zuchwil zu arbeiten und ein Wir-Gefühl zu entwickeln.

Annemarie Tuma