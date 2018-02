Der TV Endingen gewinnt in der Saalsporthalle Zürich gegen GC Amicitia Zürich mit 27:22. In der zweiten Begegnung der beiden Teams in der diesjährigen Abstiegsrunde können die Endinger das Spiel für sich entscheiden. Die Aargauer fahren damit gleichzeitig auch ihren ersten Sieg der Abstiegsrunde ein.