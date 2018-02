Aber durch einen unnötigen Ballverlust von Rok Jelovčan konnte die Nr. 17 von Birsfelden, Timothy Reichmuth, den Ball ins leere Tor werfen und so war der Vorsprung wieder auf 1 Tor geschmolzen.

Trotz dieser kuriosen Szene war die Abwehrleistung des TV Möhlins im Gegensatz zu der enttäuschenden Niederlage eine Woche zuvor gegen die HSG Siggenthal deutlich besser und wirkte stabiler. In der Offensive fehlte aber über weite Strecken weiterhin die Kreativität und Durchschlagskraft. Vor allem mit vielen Fehlpässen im Spielaufbau machte sich die Heimmannschaft das Leben schwer.

Nachdem ungefähr fünf Minuten kein Tor gefallen war, gelang dem TV Möhlin durch Karlo Ladan erst 30 Sekunden vor der Pause wieder die Führung zum 11:10. Aber Birsfelden hatte ja noch Zeit für einen Angriff.

Diesen konnten sie nicht ganz zu Ende führen, erhielten aber nach einem Foul noch per Freistoss die Chance zum Ausgleich. Da die Halbzeitsirene schon ertönt war, musste dieser Schuss direkt ausgeführt werden. Der Ball ging durch die fricktaler Mauer, aber mit einer tollen Reaktion konnte Rok Jelovčan den Schuss über das Tor lenken und rettete somit die knappe Halbzeitführung.

Viel über die Aussenpositionen

In der Anfangsphase der zweiten Hälfte lief auf beiden Seiten sehr viel über die Aussenpositionen. So erzielte Oliver Mauron 3 Tore hintereinander für den TV Möhlin in dem er auf seine Seite tolle Zuspiele erhielt. Bei den Birsfeldern konnte Andri Kähri am Flügel überzeugen.

Er hielt seine Mannschaft im Spiel und somit blieb es bei einem engen Spielstand (15:13). Mads Boie Madsen (TV Birsfelden) erhielt die erste 2 Minutenstrafe und somit eröffnete sich für Möhlin die Chance die Führung auszubauen. Aber nur eine Minute später wurde Tin Tokic auf der Seite von Möhlin ebenfalls mit einer Zeitstrafe gebüsst, wodurch der Vorteil wieder verschwand.

Der TV Birsfelden versuchte oft mit dem gleichen Spielzug die fricktaler Abwehr auszuhebeln, aber dies wurde vom TV Möhlin nun besser erkannt und ausgenutzt und so entstand bis zur 50, Minute ein Vorsprung von 20:16 für die Heimmannschaft.

Aber Ausruhen konnte man sich nicht, denn TV Birsfelden wechselte nun mit Remo Spänhauer einen grossgewachsenen Spieler ein, der nun als zweiter Kreisläufer oft angespielt wurde und erfolgreich war. So kamen die Gäste wieder auf 20:19 heran (55‘). Das Publikum befürchtete eine heisse Schlussphase.

Nach einem toll abgefangen Ball von Florian Wirthlin und anschliessenden Tor von Florian Doormann (22:19) nach 58 min Spielzeit schien der Kräfteverschleiss bei der baselbieter Aufholjagd doch zu gross gewesen zu sein und ein erneutes Aufbäumen war nicht mehr zu ekennen.

So kam der TV Möhlin am Schluss zu einem verdienten und vom Ergebnis her ungefährdeten 26:21 Sieg, der aber anhand des Spielverlaufs ein bisschen zu hoch ausfiel. In der Rangliste bleibt der TV Möhlin mit nun 21 Punkten auf dem 4. Rang punktgleich mit dem drittplatzierten SG TV Solothurn.