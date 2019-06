Die Basler Gymnastin gewinnt Bronze in der Kategorie Junioren Einzel P5 und Gold in der Gruppenübung G2 mit 5 Bällen!

Sofia Amsler aus dem Basler Verein RG Holbein Basel bestätigt ihre an den Schweizer Meisterschaften gezeigte starke Leistung und nimmt stolz zwei ETF-Medaillen entgegen! In der höchsten Junioren Kategorie P5 steigt die Turnerin zum 3. Rang im Mehrkampf auf und wird mit der Bronzemedaille belohnt. Am besten gelingt ihr die Kür mit dem Ball, gefolgt von Band und Seil.

In der Kategorie Gruppe Jugend G2 erreicht Sofia mit ihren Kolleginnen aus dem RLZ Zürich den ersten Rang. Strahlend lässt sich das Team die Goldmedaillen vom Chef Spitzensport STV Felix Stingelin umhängen.

Als Kampfrichterin stand Lisa Presotto im Einsatz.

