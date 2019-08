Freizeit, Reisen, Gesundheit, Beratungsstellen, Vorsorge – die Fülle der Angebote speziell für den dritten Lebensabschnitt ist stark gewachsen. An der Expovita am 7. September 2019 in der Bärenmatte in Suhr präsentieren 56 Aussteller ihre aktuellen Angebote für Menschen über 60 und pflegende Angehörige.

Die Expovita öffnet am 7. September 2019 in der Bärenmatte in Suhr zum dritten Mal ihre Türen. Die Messe richtet sich an Menschen, die ihren dritten Lebensabschnitt sinnvoll und abwechslungsreich gestalten möchten. Auch 2019 ist die Expovita nochmals gewachsen: 56 Aussteller präsentieren ihre Dienstleistungen und Produkte rund ums Alter und geben einen Überblick über die verschiedensten Angebote – von Reisen über Beratungsstellen bis zu Trends bei Hilfsmitteln für den Alltag. Der Messeeintritt ist kostenlos.

Information und Unterhaltung

Nebst den interaktiven Präsentationen und Informationen an den Ständen können die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel E-Bikes ausprobieren, einen Gehörtest machen und ihr Glück bei Gewinnspielen versuchen.

Hinzu kommt ein informatives und unterhaltsames Rahmenprogramm. Im Zelt vor der Bärenmatte in Suhr referiert die Kantonspolizei Aargau über Sicherheit im Alter und Dr. Heinrich Anker äussert seine Gedanken zu «Sinn und Endlichkeit – mit Zuversicht ins Alter». Dazwischen sorgen eine Modeschau, eine Tanzgruppe der Pro Senectute sowie der Liedermacher Trubädur mit seinen berndeutschen Chansons für Unterhaltung.

Zwei Fachorganisation spannen zusammen

Das Aargauer Rote Kreuz und die Pro Senectute Aargau veranstalten die kostenlose Messe gemeinsam. Beide Organisationen setzen sich mit Beratungsangeboten und Entlastungsdiensten dafür ein, dass Aargauerinnen und Aargauer bis ins höchste Alter wertgeschätzt werden und unsere Gesellschaft mitgestalten können.

Expovita – die Messe für aktive Seniorinnen und Senioren: Samstag, 7. September 2019, von 10–17 Uhr, Zentrum Bärenmatte, Suhr. Eintritt kostenlos. www.expovita.ch