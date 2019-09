Das Nordwestschweizerische Kunstturn- und Trampolinzentrum Liestal (NKL) darf sich über ein erfolgreiches Wochenende freuen. An den Schweizer Meisterschaften der Amateure im Kunstturnen in Romont im Kanton Fribourg holt das NKL sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern den Schweizer Meistertitel. Bei den Männern belegten die Turner des NKL gleich das komplette Podest.

Am vergangenen Samstag fanden in Romont die Schweizer Meisterschaften Kunstturnen der Elite und Amateure statt. Bei den Frauen zeigte Fabienne Strub (Kutu Regio Basel) aus Möhlin einen ausgezeichneten Wettkampf. Die 18-jährige Turnerin turnte an allen vier Geräten ihre Übungen sauber und holte sich den verdienten Titel Schweizer Meisterin der Amateure im Mehrkampf.

Bei den Männern konnte Janick Brunner (TV Lupsingen) seinen Titel im Mehrkampf als Schweizer Meister der Amateure souverän verteidigen. Der 25-Jährige Liestaler zeigt damit auf eindrückliche Art und Weise, dass er trotz einer 50 Prozent Anstellung als Schreiner und seiner Ausbildung zum Berufstrainer immer noch auf einem hohen Niveau turnt. Benaja Munsch (TV Ziefen) auf dem 2. Rang und Yannick Rüfenacht (TV Sissach) auf dem 3. Rang komplettierten das Podest und sorgten so für den ersten Dreifachsieg in der Geschichte des NKL an Schweizer Meisterschaften im Kunstturnen. Gabriel Rentsch zeigte nach längerer Verletzungspause einen guten Wettkampf und belegte den 13. Schlussrang.

Zum dritten Mal wurde am zweiten Tag der Schweizer Meisterschaften „Das Duell“ durchgeführt. Bei diesem im Cup-System ausgeführten Wettkampf standen sich im Final der Amateure Janick Brunner und Benaja Munsch gegenüber. Dabei behielt Brunner am Ende die besseren Nerven für sich und setzte sich knapp vor Munsch durch. Mit diesem Doppelsieg fand ein äusserst erfolgreiches Turnwochende sein Ende.

Geschäftsstelle NKL Liestal

Bericht: Lukas Gerber