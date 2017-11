Wollten Sie schon immer mit wenig Aufwand Grosses bewirken? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Der Dietiker Verein „Teller statt Kübel“ sucht dringend freiwillige FahrerInnen, um Lebensmittel in den Bäckereien in Dietikon abzuholen und ins reformierte Kirchengemeindehaus zu bringen. Dort werden die geretteten Lebensmittel dann an Bedürftige abgegeben.



Wann:

Freitags

 18:30Uhr Lebensmittel abholen

 Zwischen 19:45 und 20:30Uhr die Lebensmittel ins Kirchengemeindehaus bringen.



Einsätze werden nach persönlicher Verfügbarkeit verteilt. Normalerweise können mit zwei Einsätzen pro Monat gerechnet werden. Falls Sie Interesse haben uns in unserem Kampf gegen Armut und Lebensmittelverschwendung zu unterstützen, wenden Sie sich bitte an Jean-Marc Sujata:



E-Mail: sujata.jeanmarc@posteo.ch

Telefon: 079 321 84 54



Wir freuen uns auf Ihre Hilfe!



Jean-Marc Sujata

Präsident von „Teller statt Kübel“