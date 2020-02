Faustball Neuendorf - Damen NLA holen BRONZE!

Vergangenen Samstag machten wir uns mit guter Laune und grosser Vorfreude auf den Weg zum Final 4 in Winterthur.

Gegen den späteren Nachmittag stand nun unser Halbfinale gegen Diepoldsau als nächstes auf dem Spielplan. Leider wollte nicht alles wie geplant ablaufen. Die Nervosität und Eigenfehler waren ständige Begleiter und wirkten so auf das Team aus, das man nie so richtig ins Spiel fand. Mit grosser Enttäuschung mussten wir uns den Spielerinnen aus der Ostschweiz mit einem 3:0 geschlagen geben.

Neuer Tag.Neues Glück.

Sonntags mussten wir uns um Platz drei und vier den Damen aus Kreuzlingen stellen. Souverän konnten wir in unser Spiel starten und sicherten uns die ersten beiden Sätze. Jedoch wollte dies nicht so im dritten Satz und es gab Situationen welche an den Tag zuvor erinnerten. Es schlichen sich ab mitte des Satzes wieder Eigenfehler und unkonstante Spielzüge ein. Somit konnte uns Kreuzlingen in diesem Satz triumphieren und es musste einen vierten Satz her. Wie es nicht sein sollte, zog man die Schwierigkeiten vom Satz zuvor in den weiteren mit und stand mit einem Punktestand von 2:7 im Rückstand. In einer kurzen Unterbrechung durch das Time Out, fand man wieder auf den alten Weg und glich mit 7:7 wieder aus. Später hinauf erspielten sich die jungen