Federico Salghetti-Drioli, der 18-jährige Schwimmer des Schwimmclubs Aarefisch, Aarau erreichte an der Open Water Junioren-Weltmeisterschaft über 10km in Eilat (ISR) den guten 19. Platz. Er verlor auf den Sieger aus den USA knapp sechs Minuten und kam nach 1:55.54 Stunden ins Ziel. Der Sieger und der Zweitplatzierte aus Frankreich hätten sich mit ihren Zeiten auch in der Elite-Weltmeisterschaften unter den Schnellsten klassiert, was das hohe Niveau dieses Rennens unterstreicht.

Schon auf den ersten Kilometern war das Tempo sehr hoch und Salghetti-Drioli schwamm beherzt mit. Er liess sich auch nicht aus dem Konzept bringen, als er gleich bei der ersten Boje einen massiven Schlag auf seine Schwimmbrille erhielt, die ihm einen Cut über dem Auge bescherte. Die erste Runde, 1640m, wurde von der Spitzengruppe, mit dem Schwimmer des SC Aarefisch, Aarau mitten drin, in ungefähr 17:53 absolviert. Das heisst, bei 1500m war die Durchgangszeit schneller als seine Bestzeit im 50m Pool.

Der Buchser musste dann nach etwa 6 Kilometern die Spitze ziehen lassen und schwamm in einer Vierergruppe weiter. Kurz vor Schluss überholte er noch einen Chinesen im Duell um den 19. Platz.

Die Teilnahme an der Junioren-WM stellt zweifelsohne den bisherigen Höhepunkt der Sportkarriere des Langstreckenschwimmers vom Schwimmclubs Aarefisch, Aarau dar. Den angestrebten Platz unter den besten 16 verpasste er zwar knapp, darf aber dennoch mit der Leistung zufrieden sein. Der Wettkampf war gleichzeitig eine ideale Vorbereitung auf die Wettkämpfe bei der Elite, bei der ähnlich schnell geschwommen und mit harten Bandagen gekämpft wird.

Elena Nembrini, Head Coach Open Water von Swiss Swimming, kommentierte das Rennen so: «Der 19. Platz ist sehr in Ordnung für den Schwimmer des SC Aarefisch, Aarau. Er ist mutig geschwommen und uns beeindruckte, dass er trotz der Wunde über dem Auge das Rennen beendet hat. Wenn er noch an seiner Basisschnelligkeit arbeitet und sich bei den Bojen verbessert, ist er bald bereit für die Wettkämpfe bei der Elite».