80 Anwesende durfte die Präsidentin Marianne Meier zur 13. Generalversammlung der Turnerinnen STV Balsthal begrüssen. Anschliessend an das Nachtessen wurden wir durch die Tanzgruppe von Rebecca Rubitschung unterhalten.

Den darauffolgenden geschäftlichen Teil leitete die Präsidentin wie gewohnt speditiv durch die statutarischen Punkte der Traktandenliste. Als erstes wurde den im vergangenen Vereinsjahr verstorbenen 2 Mitgliedern gedacht.

Die kompetent geführte Rechnung der Kassierin schloss mit einem viel geringeren Verlust als prognostiziert, welcher vor allem dank der geringeren Ausgaben tiefer gehalten werden konnte. Gemäss Vorschlag wurde das Budget mit den bestehenden Mitgliederbeiträgen und dem grösseren Verlust gutgeheissen. Ein so grosser Verlust kann nur über 1-2 Jahre von den Ersparnissen getragen werden. Leider werden mangels Helferinnen nur noch wenige, kleinere Anlässe durchgeführt. Dies wird dazu führen, dass auch in Zukunft mehr Ausgaben als Einnahmen budgetiert werden müssen, das heisst, die «fetten» Jahre sind vorbei und es muss darüber diskutiert werden, wie die fehlenden Einnahmen generiert werden, z.B. Beteiligung an GV-Essen und Turnfestkarten sowie Erhöhung der Mitgliederbeiträge.

Die Vizepräsidentin durfte wie gewohnt ein abwechslungsreiches Jahresprogramm präsentieren.

Darauf folgte einer der Höhepunkte des Abends: Marianne präsentierte die stolze Anzahl von 12 neuen Mitgliedern, welche zum Teil aus der Jugendriege übertreten. Hier zeigt sich einmal mehr, die Jugendarbeit zahlt sich weiterhin aus. 4 Riegenwechsel und 5 Austritte aus dem Verein wurden zur Kenntnis genommen werden.

Demissionen mussten vom Verein leider folgende akzeptiert werden: Marianne Meier als Präsidentin, Edith Haller als Aktuarin ad Interim, Daniela Niederberger als Technische Co-Leitung Erwachsene, Coni Schär und Nicole Hossmann als Jugileiterinnen (ab August) sowie Beatrix Zehnder als Revisorin. Allen sechsen wird für ihr langjähriges Engagement im Verein gedankt und ein Präsent überreicht. Der abtretenden Präsidentin wurde mittels Ständeli der restlichen Vorstands­mitglieder speziell gehuldigt.

Leider bleibt das Amt der Präsidentin vakant, da sich niemand für dieses Amt zur Verfügung stellte. Aufgrund der durch die Demissionen entstandenen Vakanzen durfte Silvia Schneider als Aktuarin, neu in die Vereinsleitung gewählt werden. Die restlichen Vorstandsmitglieder stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung und wurden mit grossem Applaus wieder­gewählt. Als neue Jugi-Leiterin Mittelstufe konnte Denise Brunner und als neue Leiter Aktive durften Edith und René Zihler, im Verein begrüsst werden.

Ein weiterer Höhepunkt war sicher das Traktandum Ehrungen: Geehrt wurde für ihre langjährige Leitertätigkeit Daniela Niederberger (10 Jahre KiTu). 11 Mitgliederinnen durften für langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt und für fleissigen Turnstundenbesuch konnten 8 Turnerinnen ausgezeichnet werden.

Weitere Präsente und Dankesbezeugungen erhielten verschiedene Turnerinnen, welche gewissenhaft Ämter ausführen, die nicht an ein Leiter- oder Vorstandsmandat geknüpft sind.

Nach verschiedenen Dankesbezeugungen schloss Marianne den geschäftlichen Teil der 13. Generalversammlung.

Während des anschliessenden Desserts begleitete die Turnerinnen die traditionelle Bildershow, welche das vergangene Vereinsjahr fotografisch noch einmal passieren liess und da und dort ein Schmunzeln auf die Stockzähne zauberte.