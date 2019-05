60 Jahre Trachtengruppe Neuendorf, das muss doch gefeiert werden. Das haben sich auch die Mitglieder der Trachtengruppe gedacht.

Am 26. Mai war es soweit, herausgeputzt, mit den schönsten Trachten aus dem Schrank haben wir die Bevölkerung an diesem herrlichen Frühlingssonntag zu einem Festgottesdienst eingeladen. Ihr könnt es alle glauben, wir strahlten mit der Sonne um die Wette.

Unter Gesangs-Mitwirkung des Jodlerklub Wolfwil und des schön gestalteten Gottesdienstes von Diakon Marcel Heim durften wir unser Jubiläum gebührend feiern.

Ursula Heim blickte auf die vergangenen 60 Jahre zurück. Interessante Anekdoten und wohlwollende Worten hat sie an die Mitglieder gerichtet.

Einen grossen Dank hat Franziska Uebelhard an Marlis Marbet, langjährigstes Mitglied von unserem Verein, gerichtet. Sie war bereits ein Jahr nach der Gründung dem Verein beigetreten und seither immer ein aktives und hilfsbereites Mitglied.

Zum anschliessenden Apéro waren alle herzlich eingeladen. Spannende Gespräche und wunderschöne Jodellieder rundeten den gelungenen Anlass ab.

Nun danken wir Allen herzlich, die uns in all den Jahren in irgendeiner Form unterstützt haben. Wir freuen uns euch weiterhin mit unserem Tanz zu unterhalten.

Als nächstes stehet das offene Tanzen vom 4. Juni um 20:00 Uhr in der Dorfhalle auf dem Programm. Im Spätherbst folgt sogleich unser Jubiläums-Unterhaltungsabend am 26. Oktober ebenfalls in der Dorfhalle Neuendorf. Wir freuen uns auf viele bekannte Gesichter.