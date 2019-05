Niedergösgen

„Tausch-Rausch „-Markt der FIDES Frauen Niedergösgen für das Pfadiheim

Kürzlich fand in den Räumen des Schlosshofs Niedergösgen der von der Initiantin und federführenden, Präsidentin Martina Schlosser des Turnverein FIDES , ein „Tausch-Rausch“ statt. Tausch-Rausch ist ein Angebot von z. b. Kleider, Accessoires, usw. unter dem Motto: Weitergeben statt Wegwerfen. Speziell an diesem Anlass war, dass der gesamte Erlös dem Bau des Pfadiheims Niedergösgen zukommen sollte. Nach viel Vorarbeit und unterstützt von den Vorstandskolleginnen und Vereinsmitgliedern war der Anlass ein voller Erfolg. Viele Interessierte stöberten im reichhaltigen Kleiderangebot oder verköstigten sich im Bistro, geführt von den Fides Rope-Skipperinnen, mit süssen Leckereien oder einem glutschtigen Imbiss. Mit Stolz und grosser Freude überreichte die Präsidentin Martina Schlosser, Fides-Frauenturnverein, den Erlös von Fr. 1‘000.-- an Markus Spielmann, Präsident Pfadiheim-Verein, mgt.