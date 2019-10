Die Thun Tigers luden am vergangen Sonntag zu einem Freundschaftsturnier der Flag Football Juniorenteams ein. Neben den Argovia Pirates nahmen auch die Midland Bouncers die Einladung gerne an. Die Teams wollten die Chance nutzen, bereits zu Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison, Spielerfahrung mit teilweise neuen Spielern zu sammeln.

Das Wetter meinte es gut mit den Organisatoren und den Teams. Das Spiel zwischen den Argovia Pirates und den Thun Tigers konnte pünktlich um 10.00h beginnen. Dabei spielte die erfahrene U16 der Pirates gegen das neue U13 Team der Tigers. Den Altersvorteil wusste das Team aus dem Aargau von Beginn weg zu nutzen. Bereits der erste Drive wurde mit einem Touchdown abgeschlossen. Das junge Team aus Thun wurde danach rasch gestoppt und der zweite Drive der Pirates führte zum zweiten Touchdown. Nach einem dritten Touchdwon stand es zur Halbzeit 19:0 für die Pirates. In der zweiten Halbzeit ging es im gleichen Stil weiter. Die Pirates konnten die Schwächen im jungen Team der Thuner ausnutzen, der Quarterback der Pirates warf während der ganzen Partie genaue Pässe und die Receiver waren willig und fähig diese zu fangen und in Punkte umzuwandeln. So sprang am Ende ein 47:0 Sieg für die Pirates heraus. Das junge Team aus Thun hatte sich aber besser geschlagen als es das Resultat zeigt. Gegen ihre Altersgenossen werden sie im nächsten Jahr sicherlich ein Wörtchen mitreden.

Nach einer kurzen Pause ging es für die Pirates gleich gegen das starke U16 Team der Midland Bouncers aus Zug weiter. Die Pirates waren liessen die nötige Konzentration vermissen und dachten, es gehe so leicht weiter wie das erste Spiel aufgehört hatte. Doch bereits der erste Pass, so gut er geworfen war, konnte vom Receiver der Pirates nicht gefangen werden und wurde unglücklich in die Hände der Bouncers abgelenkt. Gleich im Anschluss an diese Interception gingen die Bouncers in Führung. Diese gaben sie bis zum Ende des Spiels nicht mehr ab. Zur Halbzeit stand es bereits 0:23. Die Pirates hatten sich durch Unkonzentriertheiten zu diesem Zeitpunkt bereits selber aus dem Spiel genommen. In der Pause wurde im Kopf der Pirates der Reset Knopf gedrückt, und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Defenses spielten stark auf und liessen nur noch wenige Punkte zu. Die Bouncers konnten zwar nochmals einen Touchdown erzielen, die Pirates jedoch umgehend reagieren und ihrerseits Punkte aufs Brett bringen. Ein abschliessender Safety der Bouncers führte dann zum Endstand von 6:32 und zur Gewissheit, dass auch gegen solch starke Gegner mit einer fokussierten Leistung mitgehalten werden kann. Der Fokus dafür aber ab Spielbeginn notwendig ist und nicht erst nach der Halbzeit.

Gleich anschliessend unterstützten die Pirates in ihrem dritten Spiel des Tages die Thuner U13 in deren abschliessendem Spiel gegen die Midland Bouncers. Das zusammengewürfelte Team hatte sichtlich Spass, aber keine reelle Chance gegen die starken Zuger. Trotz 5 Touchdowns ging das Spiel mit 32:73 verloren.

Die Pirates danken den Thun Tigers für die Organisation des Tages und freuen sich auf ein Wiedersehen in der nächstjährigen U13 Meisterschaft.