Fraktionsbericht SVP Obersiggenthal

An der Fraktionssitzung vom 15.9.2020 wurden die anstehenden Geschäfte sowie das Budget 2021 rege diskutiert. Die Gemeinde Obersiggenthal kann sich eigentlich kein Schulhaus leisten – Wir müssen allerdings! Die Bildung ist einer der Grundpfeiler unserer Schweizer Werte. Ebenfalls wird begrüsst, dass der gesamte Bau in zwei Etappen geplant ist. Ebenfalls in diese Kategorie fällt das IT-Konzept der Schule. Wir dürfen nicht im letzten Jahrzehnt stehen bleiben. Mit diesen zwei Geschäften kann man den Standort Obersiggenthal merklich attraktiver gestalten.

Die Funkinfrastruktur der Feuerwehr Obersiggenthal ist veraltet. Auch hier dürfen wir nicht stehen bleiben, geht es doch um jedermanns Sicherheit.

Das Budget lässt definitiv zu wünschen übrig. «Die Zitrone sei ausgepresst», dennoch muss das Budget ausgeglichener gestaltet werden. Die SVP Obersiggenthal wird das Budget grossmehrheitlich ablehnen.

Für die Fraktion, Daniel Gadient