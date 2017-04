Präsidentin, Susanne Heuberger, begrüsste zur 88. Generalversammlung. 2016 war geprägt durch das erfolgreiche Konzert «Songs & Fashion», welches vor aus­verkauften Rängen stattfand. Es folgte das Chor Openair an einem wunder­schönen Frühlingsabend in Kirchleerau. Am Vereinsausflug im August in die Vogelwarte Sempach war es bedeutend wärmer und die Wanderung nach einem feinen Mittagessen in der Sempacher Altstadt war etwas schweiss­treibend. Vor der Rückreise nach Aarau genossen daher alle die gemütliche schattige Lounge in der Beach Bar Nottwil. Im Herbst folgte traditionsgemäss der Auftritt am Bettag mit den vereinigten Aarauer Chören. Mit der Adventsfeier im Gasthof Schützen fand das Vereinsjahr einen stimmungsvollen Abschluss.

Die aktuellen Vorstandsmitglieder Brigitte Federspiel, Susanne Heuberger und Esther Meier wurden einstimmig und mit Akklamation wiedergewählt.

Aktuell wird intensiv für das PartnerStadt Konzert mit dem Liederkranz Reutlingen und den Stadtsängern Aarau geübt. Rund 130 Sängerinnen und Sänger präsentieren Melodien aus Operetten und Opern. Die Gemeinschaftskonzerte werden im Rahmen der Städtefreundschaft Aarau – Reutlingen Ende April in Reutlingen und am Samstag, 20. Mai 2017, 20.00 Uhr, in der Katholischen Kirche Peter und Paul in Aarau stattfinden.