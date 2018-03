So stehen die Fricktalerinnen momentan sogar auf dem 3. Platz der NLA-Tabelle und sind eine Runde vor Schluss mit 4 Punkten Vorsprung auf den 5. Platzierten bereits sicher für die Playoffs qualifiziert.

Den Fricktalerinnen ist nach einer verkorksten Hinrunde mit vielen Spielerausfällen etc so nun eine grandiose Rückrunde gelungen und sie hoffen, den Schwung ins letzte Spiel und in die Playoffs vom 6./7. April in Uster mitnehmen zu können.