Am 30.August traten 6 Frauen vom FTV Zeihen am Schnurball on the Beach in Möhlin an. Am Start waren 9 Mannschaften. Das Glück stand, wie auch das Wetter auf unserer Seite. In einer spannenden Vorrunde gegen Mannschaften von verschiedenen Kategorien, konnten wir alle 4 Spiele für uns entscheiden. Nach der Pause ging es für uns um Platz 1-3. Nach einer Niederlage und einem Sieg erreichten wir Platz 2 auf der Schlussrangliste. Glücklich und stolz auf unsere Leistung traten wir nach einem gemütlichen Sommerabend den Heimweg an.

Für Zeihen spielten hinten: Corin Suter, Pia Bürgi, Corinne Tögel, Anita Riner

vorne: Katharina John, Uschi Meier