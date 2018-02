Erstmals wurde dieser Wettkampf an einem Freitagabend durchgeführt um dem Abreisetag für die Skiferien am Folgetag auszuweichen. Trotz der Anreise nach Schulunterricht und Arbeitsende absolvierten die Nachwuchsathleten ihre Programme mit Konzentration und teilweise auch mit etwas Anspannung um ein möglichst gutes Resultat für ihre Gruppe zu erzielen. Weiter wurde an diesem Gruppenfinal erstmals die Dezimalwertung angewendet.



In der Kategorie 1 (20 Schuss Wettkampf) gingen die Gruppe von Helvetia / Riehen nach den Heimrunden als Favorit an den Start und konnten im Direktvergleich ihrer Rolle gerecht werden. Mit den Schützen Ferenc Barbagallo, Thierry Kohler und Aidan Sturm konnten Sie den Gruppensieg vor Pratteln und Laufen erringen.



Die Nachwuchsschützen von Pratteln in der Besetzung von Gleb Kabakovitch, Anja Pfistner und David Rosser konnten sich den Sieg in der Kategorie 2 (40 Schuss Wettkampf) sichern, vor den Gastgebergruppen Laufen 1 im 2. Rang und Laufen 3 im 3. Rang.



Erwähnenswert sind die beiden Tageshöchstresultate in der Kategorie 1 von Pascale Kohler (Laufen) mit 201.8 Punkte und in der Kategorie 2 von Diana Plavina (Helvetia / Riehen) mit 388.8 Punkte



Sämtliche SVBB Wettkämpfe in der Disziplin Gewehr 10m Nachwuchs im 2018 sind absolviert, es folgen noch die Schweizerischen Finalwettkämpfe im Gruppenwettkampf und dem Verbandsmatch (Vergleichswettkampf der Verbände) in Bern.