Gemeindewahlen 2018 – Informationsveranstaltung vom Forum Weiningen am

Samstag, 4. November 2017 – ab 12.00 Uhr bis ca. 13.30 Uhr im Schlössli-Keller, Weiningen

In der neuen Amtsperiode 2018-2022 wird sich der Gemeinderat Weiningen in personeller Zusammensetzung markant verändern. Es sind vier (!) Rücktritte (inklusive Gemeindepräsidium) bekannt.

Das Forum Weiningen strebt in dieser Situation an, mit geeigneten Kandidaturen „frischen Wind“ und gute, neue Ideen in die Behörde einzubringen: „Mitmachen, sich Engagieren = Mitgestalten und Mitbestimmen!“

Der Gemeinderat ist das vollziehende Organ in der Gemeinde, wo der grösste Handlungsspielraum für Ihre Ideen ist. Diese Aufgabe ist interessant und sehr spannend, die erreichten Resultate sind als Anerkennung für Ihr Engagement messbar und sichtbar.

Auch in der Primarschulbehörde und RPK Rechnungsprüfungskommission sind einige Vakanzen neu zu besetzen.



Wenn Sie Einfluss nehmen wollen in Ihrer Wohngemeinde, weil es Dinge gibt von denen Sie denken, dass man sie besser machen könnte, dann ist jetzt die beste Gelegenheit. Weiningen – unsere Wohngemeinde ist Ihr Engagement wert!

Welche Voraussetzungen sollten allfällige Kandidaten mitbringen (fachliche Kenntnisse/Führungsqualitäten/Verfügbarkeit usw.)?

Mit welchem Zeitaufwand sind die verschiedenen Ämter zu beziffern?

Wie entschädigt Weiningen seine Behördenmitglieder?

Wie unterstützt das Forum Weiningen seine Behördenmitglieder und was erwartet es von ihnen?

Wenn Sie sich vorstellen könnten, in einer dieser verantwortungsvollen Behörden die nächsten vier Jahre mitzuarbeiten, aber noch einige Fragen und Unklarheiten haben, dann ist dies der richtige Informations-Anlass für Sie. Das Forum Weiningen bietet Ihnen eine Gelegenheit, sich mit Ihrer Wohngemeinde auseinander zu setzen. Nutzen Sie diese Plattform unverbindlich. E-Mail an unsere Adresse: wahlen@forum-weiningen.ch.

Unsere Gemeinde verdient auch Ihr Engagement! Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf Ihren Besuch am Samstag, 4. November 2017 im Schlössli-Keller.

Forum Weiningen, Konstantin Tino Schütterle