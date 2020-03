Generalversammlung 2020 - Andreas Saladin und Hannes Erb neu im Vorstand

Am 28. Februar trafen sich die Männerturner im Restaurant Adler zur 72. Generalversammlung. Nach dem Nachtessen und der Begrüssung von Präsident Robert Hässig sowie dem Gedenken an unseren verstorbenen Vereinskameraden Peter Benz wurden zügig die anschliessenden Traktanden behandelt. Einem einzigen Austritt von Thomas Häseli stand die Neuaufnahme von Peter Habegger in die Fitnessriege gegenüber. Somit zählt der Männerturnverein heute 86 Mitglieder. In den Jahresberichten von Präsident Robert Hässig und den Fitness- und Faustballriegenleitern Markus Schmid und Walter Rickenbach konnten die Anwesenden ein abwechslungsreiches, sportliches, erfolgreiches und kameradschaftliches Vereinsjahr zur Kenntnis nehmen. Die dreitätige Vereinsreise in den Waadtländer Jura und die Teilnahme mit 27 Turnern am Eidg. Turnfest in Aarau waren die zwei Highlights in dem vergangenen Vereinsjahr. Dank den Einnahmen vom 3-Kreisturnfest im Jahr 2018 in Gipf-Oberfrick konnte Kassier Fritz Zwicky den Anwesenden eine sehr erfreuliche Jahresrechnung präsentieren. Im Traktandum Wahlen trat Sepp Näf aus dem Vorstand zurück. Neben den bewährten Vorstandsmitgliedern Robert Hässig, Markus Schmid, Walter Rickenbach und Fritz Zwicky wurde das Führungsteam mit Andreas Saladin und Hannes Erb ergänzt. Auch die beiden Revisoren Urs Ryf und Ernst Auer amten weitere zwei Jahre. Unter den Aktivitäten im laufenden Vereinsjahr stehen neben dem turnerischen Höhepunkt mit der Teilnahme am Turnfest in Itingen und anderen sportlichen Aktivitäten die vier Abendausflüge "Männerturner unterwegs", der Mai- und Herbstbummel und die Vereinsreise ins Gebiet Rätikon (Prättigau/Montafon) mit einem Besuch im Nachbarländli Liechtenstein im Fokus. Zum Schluss der diesjährigen Generalversammlung durfte Präsident Hässig einigen Turnkameraden für spezielle Einsätze ein kleines Präsent übergeben. Neue, spezielle Wegweiser zur Turnhalle ins Männerturnen am Freitag (20:15 Uhr) - oder zum Faustball-Training am Mittwochabend (19:00 Uhr) weisen den Männern von Gipf-Oberfrick den Weg in die Turn- und Sporthalle!