Generalversammlung 2020 Forum Weiningen

Zahlreiche Mitglieder, Interessenten und Gäste folgten der Einladung des Forum Weiningen zur 54. ordentlichen Generalversammlung. Aus Corona-bedingten Gründen fand die Versammlung im Saal vom Restaurant Linde statt. Der Abend begann mit angeregten Gesprächen zu aktuellen Themen.

Der Präsident führte speditiv durch die Generalversammlung. Die ordentlichen Geschäfte, wie das Protokoll der letztjährigen Versammlung und der Jahresbericht des Präsidenten wurden ohne Gegenstimme angenommen und verdankt. Die von Kassier Adrian Sieber vorgetragene Bilanz und Jahresrechnung mit einem kleinen Gewinn wurden auf Empfehlung der Revisoren von der Versammlung gutgeheissen. Die vom Vorstand beantragte Beibehaltung des Jahresbeitrages von CHF 30.00 pro Person wurde einstimmig genehmigt. Das anschliessend für das neue Vereinsjahr präsentierte Budget wurde mit einem Ausgabenüberschuss ebenfalls bewilligt.

Als Nachfolger von Herr Peter Stelzer, nach dreijähriger Vorstandstätigkeit, wurde der Versammlung Herr Tadeusz Szczesiak vorgeschlagen und mit Applaus gewählt. Die weiteren Mitglieder des Vorstandes (Evi Hinterkircher, Christine Hirt, Adrian Sieber und Präsident Tino Schütterle) sowie die Revisoren (Arthur Aeschlimann und Markus Baumann, Ersatzrevisorin Marie-Lou Roth) wurden wieder in ihrem Amt bestätigt.

Der Präsident hielt zum Abschluss der Versammlung eine kurze Vorschau über die geplanten Veranstaltungen vom Forum Weiningen im Jahr 2020. Bei angeregten Diskussionen und bester Stimmung ging auch diese Generalversammlung zu Ende. Die 55. Generalversammlung wird voraussichtlich am Freitag, 12. März 2021 stattfinden.

Das Forum Weiningen ist parteipolitisch und konfessionell neutral und engagiert sich nicht nur zu besonderen Themen, sondern ganz allgemein für eine möglichst hohe Wohn- und Lebensqualität der Weininger Bevölkerung. Wer nicht in einer politischen Partei ist, hat es nicht immer leicht, an die richtige Information zu kommen. Wer im Forum Weiningen Mitglied ist, der gehört nicht einer Partei im klassischen Sinne an und profitiert trotzdem - für die eigene Meinungsbildung - von sachbezogenen Informationen und fachlichen Veranstaltungen aus erster Hand sowie vom direkten Kontakt zu gewählten Behördenmitgliedern und besonderen Referenten.

Interessenten und Neumitglieder sind herzlich willkommen: kontakt@forum-weiningen.ch.Weitere Informationen unter www.forum-weiningen.ch.

FORUM WEININGEN

Konstantin Tino Schütterle, Präsident