GV 2018 der FDP Ortspartei Ennetbaden

An der diesjährigen Generalversammlung der FDP Ennetbaden konnte der neue Präsident, Robin Brandestini, zahlreiche Mitglieder und auch Gäste begrüssen. Nach der Wahl des Stimmenzählers, des Tagespräsidenten und der Genehmigung des Protokolls der letztjährigen GV, verwies der Präsident auf seinen Jahresbericht. Der im letzten Jahr erweiterte Vorstand arbeitet so gut zusammen, dass es eine Freude ist. Michel Bischof präsentierte die Rechnung 2017. Wir haben einige Abweichungen gegenüber dem Budget. Dank einer grosszügigen Spende schliesst die Rechnung positiv ab. Philip Rohe verlas den Revisorenbericht. Er stellte Antrag zur Decharge Erteilung. Diese erfolgte einstimmig. Da wieder zwei Jahre verstrichen sind, musste der Vorstand neu gewählt werden. Alle Bisherigen stellten sich wieder zur Verfügung. Präsident und Vorstand wurden mit Applaus bestätigt. Als neuer zweiter Revisor wurde Hansjörg Hirt gewählt, auch dies mit Applaus.

Erich Maurer stellte das Jahresprogramm 2017 kurz vor. Ein neuer Anlass wird der Parteitag der FDP Aargau am 27. September 2018 sein. Wir hoffen auf rege Teilnahme auch an den Parteiversammlungen jeweils vor der Gemeindeversammlung, sowie am geplanten Picknick. Ebenfalls sind die Mitglieder an Anlässe der FDP Baden jeweils eingeladen. Michel Bischof präsentierte das Budget 2018, dieses wurde einstimmig genehmigt. Jürg Braga ehrte den letztes Jahr zurückgetretenen Präsident Stephan Läuchli und übergab ihm ein Geschenk. Der Präsident stellte den Antrag, Einladungen in Zukunft elektronisch verschicken zu können. Wer noch mit Post bedient werden will, kann das so haben. Dies wurde von den Mitgliedern akzeptiert. Michel Bischof machte auf die 200 Jahrfeier im 2019 aufmerksam. Das grosse Fest findet vom 5.-8. September statt. Es sind verschiedene Aktivitäten geplant. Der offizielle Jahrestag der Loslösung von Baden ist dann am 22.12.2019.

Anschliessend hielt der Direktor der Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden, Rainer Blaser, einen interessanten Vortrag über die Geschichte der Bäder und das grosse Bauvorhaben. Nach verschiedenen Fragen verschob sich die Versammlung ins Restaurant Sonne zum verdienten Nachtessen.

Erich Maurer, 13. April 2018