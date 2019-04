Nach der grandiosen 100-Jahres Jubiläums-GV der SP Neuenhof im 2018 war die 101. GV etwas bescheidener. Parteipräsident Geri Röthlisberger eröffnete die Versammlung und begrüsste die Mitglieder herzlich. Im Rekordtempo wurden die Traktanden abgewickelt. Bei den jeweils im 2-Jahres-Turnus durchgeführten Sektionswahlen wurden der bisherige Vorstand, der Präsident, der Kassier sowie die Revisorinnen mit Applaus wiedergewählt. Erfreulicherweise konnten auch 5 Neumitglieder aufgenommen werden, 1 Austritt wurde verzeichnet. Im Jahresprogramm 2019 stehen zwei gewichtige Anlässe an: das Fest der Solidarität im Arbeiterstrandbad Tennwil/Hallwilersee am Samstag, 17. August sowie unser traditioneller Ausflug für Alle zur Lägere Bräu, auf der Klosterhalbinsel am Donnerstag, 29. August. Bei feiner Pizza und einem guten Tropfen Wein fand die 101. GV im Restaurant Santos einen gemütlichen Abschluss.

Parteipräsident Geri Röthlisberger