Referenten aus Politik und Wirtschaft zu Gast an der diesjährigen Generalversammlung des Hauseigentümerverbandes Weiningen – Geroldswil– Oetwil

Die Generalversammlung des Hauseigentümerverbandes (HEV) Weiningen – Geroldswil – Oetwil fand auch in diesem Jahr im grossen Saal des Hotels in Geroldswil statt. Rund 100 Mitglieder und Gäste waren gekommen und der Präsident führte kompetent und speditiv durch die Versammlung. Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Vereinsjahr wurden die Anträge alle einstimmig gutgeheissen. Daniel Weber wurde zudem als Präsident in seinem Amt bestätigt.

Nach dem offiziellen Teil der Versammlung sind die Anwesenden traditionsgemäss zu einem offerierten Abendessen eingeladen und mit Spannung werden dann die Referate erwartet, welche jeweils von den speziell geladenen Gästen gehalten werden. Dabei kommen Themen zur Sprache, welche für die Region und die Hauseigentümer von Interesse sind.

Der Präsident konnte in der Folge ein erstes Referat ankündigen, nämlich dasjenige von einem im Mietrecht äusserst erfahrenen Juristen. Herr Dr. Beat Rohrer, Rechtsanwalt (Kanzlei Rohrer Müller Partner) referierte anschaulich und mit guten Beispielen zum Thema „Staatliche Preiskontrolle statt Missbrauchsschutz im Mietrecht“.

Im Laufe des Abends durften die anwesenden Gäste dann noch einem Referat folgen, welches von Herrn Nationalrat Gregor Rutz in gewohnt unterhaltsamer Art und Weise gehalten wurde. Gregor Rutz informierte zum Thema „Aktenstaub im Scheinwerferlicht – Bericht aus Bundesbern“ und zauberte da und dort ein Schmunzeln ins Gesicht.

Der Präsident bedankte sich jeweils im Anschluss an die Referate bei den Gast-Referenten, welche die Versammlung einmal mehr bereichert haben.

Die Mitglieder des HEV Weiningen – Geroldswil – Oetwil treffen sich an der jährlichen Generalversammlung und beim traditionellen Herbstanlass. Zudem können Mitglieder zum Beispiel von folgenden HEV-Dienstleistungen profitieren:

_______________________________________________________________________________

Mehr Informationen zum Hauseigentümerverband Weiningen – Geroldswil – Oetwil auf:

www.hev-weiningen.ch

E-Mail- Zuschriften an: Info@hev-weiningen.ch