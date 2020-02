Generalversammlung Pensionierten Wandergruppe CO-BOLT

19 Mitglieder der Pensionierten-Wandergruppe CO-BOLT Carrosserie Hess AG nahmen an der 4. Generalversammlung im Restaurant Rössli in Biberist teil. Präsident Willi Berger lies im Jahresrückblick Erinnerungen an zahlreiche gesellige Anlässe im vergangenen Vereinsjahr aufleben. Neben den verschiedenen Wanderungen waren sicher der Besuch der Firma FBT in Thörigen, der Tagesausflug an den Lac d`Emosson, das Grillieren im Seebergwald und der Chlausehöck im Restaurant Widder in Derendingen Höhepunkte. Bei der Minigolfmeisterschaft, wie auch bei der Kegelmeisterschaft war diesmal Walter Schwab der Beste. Kassier Heinz Schultis konnte die Jahresrechnung präsentieren, die einstimmig genehmigt wurde. Der Vorstand stellte sich ein weiteres Jahr zur Verfügung uns setzt sich wie folgt zusammen: Willi Berger Präsident, Heinz Schultis Kassier, Ruth Donadonibus Aktuarin und Urs Steiner Kassenrevisor. Für das kommende Vereinsjahr wurde wieder ein abwechslungsreiches Programm vorgestellt. Neben zwei Neueintritten musste der Verein leider von Hans Burkhard, Marcel Chuard und Josef Schnider für immer Abschied nehmen. Der Verein zählt neu 39 Mitglieder. Bei einem feinen Imbiss, offeriert von der Carrosserie Hess AG Bellach und angeregten Gesprächen klang die Generalversammlung im gemütlichen Rahmen aus.