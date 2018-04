Neumitglieder herzlich willkommen

Am 29. März 18 fand bereits die 19. Generalversammlung des Regi-Chor Muri im Rest. Horben in Beinwil statt. 30 Mitglieder haben sich im Restaurant eingefunden. Mit einem grosszügigen Apéro, gesponsert von unseren neuen Mitgliedern, wurde der Abend gestartet.

Nach einem feinen Nachtessen konnte die Präsidentin Erika S. den offiziellen Teil der Versammlung eröffnen. Als Neumitglieder konnten zwei Frauen im Sopran, zwei Frauen bei den Altstimmen und ein neuer Bass aufgenommen werden. Sie schnupperten im vergangenen Jahr bereits als Gastsänger. Somit besteht der Chor aus 30 Aktivmitgliedern.

Erika S. führte souverän durch die Traktandenliste Alle Mitglieder hatten mit der Einladung das Protokoll der letzten GV erhalten. Da dies keine Fragen offenliess, wurde es bei der Aktuarin Lucie H. mit Applaus verdankt.

Der wie jedes Jahr spannend verfasste Jahresrückblick der Präsidentin liess uns wiederum auf ein ereignisreiches Jahr mit interessanten Auftritten in verschiedenen Kirchen, das erfolgreiche Adventsingen in der Spitalkapelle Muri, sowie diverse gesellige Anlässe zurückblicken.

Im Anschluss wurde das Wort der Kassierin und den Rechnungsrevisoren überlassen. Mit voller Stimmenzahl hiessen die Mitglieder die Rechnung gut. Bea S. verdankte die sauber und korrekt abgefasste Buchführung.

Durch den Tagespräsidenten Felix V. wurde der Vorstand mit grossem Applaus für ein weiteres Jahr bestätigt. Die Rechnungsrevisoren stellen sich ebenfalls wieder für zwei Jahre zur Verfügung.

Das neue, interessante Jahresprogramm wurde uns von Esther H. vorgestellt.

Der erste Höhepunkt des Jahres 2018 ist mit den Konzerten im März bereits vorbei. Als weiterer Höhepunkt darf das Adventssingen im Dezember erwähnt werden. Das ganze Jahresprogramm kann auf der Homepage www.regi-chor.ch eingesehen werden.

Ehrungen und Dank

Wie jedes Jahr erstellte die Präsidentin eine Rangliste über die Auftritts- und Probenbesuche. Mit nur wenig Absenzen und (fast) allen Auftritten konnten fünf Mitglieder geehrt werden. Esther A. wurde für 20 Jahren Mitgliedschaft geehrt. Ein Verein kann nicht bestehen ohne die grosse Unterstützung von unseren vielen Helfern und Helferinnen. Somit an alle ein herzliches Dankeschön für die Hilfe am Adventsingen oder bei all den kleinen und grossen Arbeiten, die im Laufe eines Vereinsjahres anfallen.

Gastsänger gesucht

Auch Gastsänger oder Gastsängerinnen sind in unserem Verein immer herzlich willkommen.

Unter dem Traktandum Info nutzte die Dirigentin Bea K. die Gelegenheit, um uns über die neuen Projekte zu informieren. Ein Konzertwochenende ist am 09. und 10. November 2019 unter dem Motto 40 Jahre - Jubiläum Regi-Chor geplant. Aber dazu wollen wir natürlich noch nicht zu viel verraten.

Wir danken allen für das Erscheinen und freuen uns auf das neue Vereinsjahr. Mit einem feinen Dessert endete die Generalversammlung des Regi-Chor Muri. Den restlichen Abend genossen die Mitglieder beim gemütlichen Zusammensein.

Highlights im 2018

Wir freuen uns, Sie an einem unserer Auftritte in Muri begrüssen zu dürfen:

Gottesdienst St. Martin am 17. Juni; Waldgottesdienst Adelburg beim Seifenkistenrennen am 12. August; Gottesdienst kath. Kirche am 21. Oktober; Adventsingen in der Spitalkapelle am 09. Dezember und Weihnachtsgottesdienst des Spitals am 23. Dezember 2018.

Vorstand Regi-Chor Muri