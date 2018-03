Generalversammlung Sportverein Waltenschwil, 23. Februar 2018

Mit der diesjährigen Generalversammlung wurde das Jubiläumsjahr - 50 Jahre Sportverein Waltenschwil - im Restaurant Kartbahn eröffnet. Die Anwesenden Mitglieder, Ehrenmitglieder und Gäste durften ein leckeres Abendessen geniessen, bevor mit der Generalversammlung gestartet wurde. Die üblichen Traktanden der Versammlung sorgten für wenig Diskussionen und konnten speditiv erledigt werden.

Neumitglied Frank Weekers wurde in den Vorstand des Sportvereins gewählt und wird das Ressort Anlässe übernehmen. Der Vorstand wurde somit um eine Person erweitert. Bereits vor seiner Aufnahme in den Verein und seiner Wahl in den Vorstand hat er bei der Organisation von Anlässen des Sportvereins mitgeholfen und sich für den Verein engagiert. Wir danken Frank herzlich für die Bereitschaft, im Vorstand aktiv mitzuwirken.

Erfreulicherweise durften an der Generalversammlung folgende Mitglieder für ihre Treue zum Verein geehrt werden. Claudia Küng und Ursulina Stecher für 20 Jahre, Manuela Wetli für 25 Jahre und Ursula Meier und Werner Schuler für sagenhafte 50 Jahre im Verein. Allen Jubilaren wurde ein kleines Präsent im Namen des Vereins überreicht.

Zur anstehenden Jubiläumsfeier vom 19. August 2018 konnten erste Pläne verraten werden. Es ist eine Turnerfahrt geplant, welche uns nach einem Morgenprogramm und dem Mittagessen bei einer Bauernhof-Olympiade zu sportlichen Höchstleistungen treiben soll.

Ein weiteres Highlight des diesjährigen Jahresprogramms stellt das Jugendfest dar, welches am 15. und 16. Juni 2018 unter dem Motto «wältwiet - wietobe» stattfindet. Der Sportverein Waltenschwil wird in Zusammenarbeit mit dem Trampolinclub und dem Männerturnverein eine Festwirtschaft zum Thema Nordland führen. Wir freuen uns bereits heute auf viele Gäste, welche wir mit unseren leckeren Speisen verwöhnen dürfen.

Der Vorstand freut sich auf ein aktives Jahr.