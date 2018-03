Der Samariterverein Lohn-Ammannsegg führte am Freitag, 16 März seine 55 Generalversammlung durch.Mit grosser Freude durften wir zwei neue Mitglieder in unserem Verein aufnehmen.Es macht sehr viel Freude und motiviert,wenn man behaupten kann unser Verein ist aktiv und nimmt neue Herausforderungen an und setzt sie auch um. Einen solchen Samariterverein zu führen, macht sehr viel Freude und spornt einem immer wieder an sich dafür einzusetzen. Auch der Rücktritt des Kassiers konnten wir wieder problemlos ersetzen. Die Funktionäre des Vorstandes und der TK stellen sich alle zur Wiederwahl. Wir nehmen das neue Vereinsjahr mit viel Elan und Schwung in Angriff. Wir wünschen allen Samaritervereinen viel Kraft, Energie und neue Mitglieder, damit wir der Bevölkerung weiterhin unser Wissen und Können anbieten dürfen

Falls Sie sich ein Bild über unseren Verein machen möchten, kontaktieren Sie uns wir sind für Sie da.

Präsident: René Heeb

Sandackerstr 4

4573 Lohn-Ammannsegg

032 623 16 59 / 079 298 79 24

samariterverein-lohn-ammannsegg

@bluewin.ch

Beauftragte Sanitätsdienst Sylvia Heeb

Sandackerstr 4

4573 Lohn-Ammannsegg

032 623 16 59 / 079 732 09 16

sylvia.heeeb@bluemail.ch



Sie finden uns auch im Internet unter:



www.samariterverein-lohn-ammannsegg.ch